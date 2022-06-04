Sabah, ölüme terk edilenlerin sesi oldu: ‘Yaşamaz’ dediler Türkiye kurtardı

Avrupalı Türklerin sesi olan SABAH, koronavirüs pandemisi sürecinde başlayan sağlık skandallarını gündeme taşıdı. Özellikle Hollanda'nın iki yıldır ölüme terk ettiği Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan mağduriyeti görmesi üzerine Türkiye'ye nakledildi ve ölümü beklerken yaşama tutundu. Sağlıklarına kavuşanlar, "Türkiye'nin gücünü gördük. SABAH'a ve ahaber'e teşekkürler" dedi.İLHAN Duman, yarı felçli hayat sürerken 8 Ocak 2021 günü koronavirüse yakalandı. 9 gün sonra yoğun bakıma alındı. Hollandalı doktorlar, onu yaşam destek ünitesinden ayırmak ve ölüme terk etmek istedi. Oğlu Furkan yardım talep etti. SABAH Avrupa durumu yazdı, ahaber skandalı ekrana taşıdı. Nevşehirli Duman, ambulans uçak ile nakledildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde dört ay tedavi görüp taburcu oldu.DİLARA Şahin (24), baş ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye gitti, 'Kanında mikrop var' diye tedavisi geçiştirildi. Lösemi olduğu anlaşıldı. Doktorlar, kemoterapi uyguladıkları Dilara'nın ciğerlerinin devre dışı kaldığını söyledi ve 'Yapılacak bir şey kalmadı' dedi. SABAH yazdı ardından ahaber ekrana getirdi. Türkiye'ye nakledilen Dilara yürümeye, konuşmaya başladı ve kardeşinden ilik nakli ile lösemiyi de yenebilecek güce kavuştu.FUNDA Kök, rahatsızlanınca hastaneye yattı. Mide kanserinden ameliyat edildi. Sonra midesinde kanser olmadığı anlaşıldı. 35 yaşındaki Kök, 10 ayda 50 kilodan 30 kiloya düştü. Kendisini odasına kapatıp ölümü bekleyen Kök'ün dramı SABAH'ta yer alınca ambulans uçak ile Eindhoven'den alınıp Türkiye'ye nakledildi. Tedavisi süren Kök, hastalığının tam olarak ne olduğunu öğrendi. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan Kök, Hollanda'ya döndü.OSMAN Kızılkaya (59), SABAH'ın gündeme taşıdığı son isim oldu. Almanya'da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastaneden 'Bir şeyin yok' denilerek taburcu edildi. Kızılkaya hastane önünde düştü. Beyninde pıhtılaşma oluştu. 500 km ötedeki hastaneye nakledildi. Doktorlar Kızılkaya için de "Yapılacak bir şey kalmadı" dedi. Ailesi SABAH ile iletişime geçti. Kızılkaya da Türkiye'nin sahip çıktığı hastalardan biri oldu.FASLI Zeynep ve Yusuf Rahou, Fas ve Hollanda'da 2 aylık bebekleri Yunus'un nadir görülen genetik hastalığına çare bulamayınca SABAH aracılığı ile Türkiye'den yardım istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 8 Nisan günü ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi ve Çocuk Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Baba Yusuf, "Türkiye'ye geldiğimizden bu yana bebeğimiz gülüyor. Öleceği korkusunu üzerimizden attık. Tedavisi sürüyor" dedi.SELAHATTİN Kandaz da (61) İlhan Duman gibi koronavirüs tedavisi için hastaneye yattı. Tedavi süreci biterken hastanede mikrop kapıp fenalaştı. Hastane, aileye yaşam destek ünitesinin fişini çekeceklerini bildirdi. Kandaz'ın eşi Emine ile kızı Müberra, yardım çağrısında bulundu. SABAH ve ahaber konuyu gündeme taşıdı. Kandaz Türkiye'ye nakledildi, ancak hayata 24 gün tutunabildi.HOLLANDA'NIN Rotterdam kentinde yaşayan, evinde ölüme terk edilen 21 yaşındaki Salih Kör'ün annesi Ruhsan, Anneler Günü'nde SABAH aracılığı ile yardım çağrısı yaptı. Lösemi hastalığına yakalanan ve ilik naklinden sonra eski sağlığına kavuşmayan göğsünde tümör de tespit edilen Salih, Türkiye'ye nakledildi. Salih 15 gün sonra yaşama veda etti. Ailesi, "Salih Türkiye'de yaşama sarılmıştı" dedi.