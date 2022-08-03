‘Emeklilik yaşı 70’e çıkarılsın’

Ülkeninen büyük sendikalarından olan Gesamtmetall Başkanı Stefan Wolf, aynı zamanda haftalık çalışma süresinin artırılmasını istedi. Sosyal ve emeklilik fonları üzerinde büyük bir yük oluştuğunu belirten Wolf, "Haliyle insanların daha uzun ve daha çok çalışması gerekecek. Emeklilik yaşı 70'e çıkarılmalı" dedi.yaşının kademeli olarak yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Sendika Başkanı Wolf, "Aksi takdirde sistem orta vadede finansal olarak ayakta kalamaz" diye konuştu. Almanya'da emeklilik yaşı 2029 yılına kadar kesinti yapılmadan kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseltilecek. Halen haftalık çalışma saati 40. Bunun da 42'ye çıkarılması bekleniyor.