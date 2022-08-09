Havaalanı rezaletine binlerce dava

PERSONEL eksikliği ve kaos nedeniyle uçak kaçıran ve saatlerce bekleyen yolcular, havayolu şirketlerini dava etmeye hazırlanıyor. Yolcular uzun bekleme süreleri veya uçuş iptalleri nedeniyle yaşadığı mağduriyetin hesabını yargı önünde soracak. İptal edilen uçuşlar nedeniyle havayolu şirketleri yiyecek ve otel konaklamalarını ödemek zorunda.BAŞTA İsviçreli Swiss, Helvetic ve Edelweiss şirketleri olmak üzere Avrupalı havayolu şirketleri tazminat konusunda bilgi vermezken, sadece AB tazminat kurallarına uyacaklarını açıkladı. İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi (Bazl) şikayetlerin arttığını ve sadece temmuz ayında havayolları ile anlaşamayan 433 yolcunun müracaat ettiğini bildirdi.