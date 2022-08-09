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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Havaalanı rezaletine binlerce dava

MEHMET ÇEK MEHMET ÇEK
Havaalanı rezaletine binlerce dava

Avrupalı uçak şirketlerini tatil sonu binlerce dava bekliyor. Tüm Avrupa’da olduğu gibi İsviçre’de de uçuşlar öncesinde yaşanan grevler, yolcuları canından bezdirdi

ÖDEME YAPMAK ZORUNDA
PERSONEL eksikliği ve kaos nedeniyle uçak kaçıran ve saatlerce bekleyen yolcular, havayolu şirketlerini dava etmeye hazırlanıyor. Yolcular uzun bekleme süreleri veya uçuş iptalleri nedeniyle yaşadığı mağduriyetin hesabını yargı önünde soracak. İptal edilen uçuşlar nedeniyle havayolu şirketleri yiyecek ve otel konaklamalarını ödemek zorunda.

BİLGİ VERMİYORLAR
BAŞTA İsviçreli Swiss, Helvetic ve Edelweiss şirketleri olmak üzere Avrupalı havayolu şirketleri tazminat konusunda bilgi vermezken, sadece AB tazminat kurallarına uyacaklarını açıkladı. İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi (Bazl) şikayetlerin arttığını ve sadece temmuz ayında havayolları ile anlaşamayan 433 yolcunun müracaat ettiğini bildirdi.
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Havaalanı rezaletine binlerce dava
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