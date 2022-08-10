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Giriş Tarihi: 10.8.2022

BioNTech’ten 2 yeni aşı

Fatih YILMAZ
BioNTech’ten 2 yeni aşı

Koronavirüse karşı iki yeni aşı geliştiren BioNTech şirketi yine rekor kâr açıkladı. Şirketin net kârı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37’lik artışla 5 milyar euroyu geçti

EKİM'DE PİYASADA
BİLİM insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Omicron varyantına karşı iki yeni aşı geliştirdi. Aşıların AB'den onay almasından sonra ekim ayından itibaren vurulabileceği bildirildi. Avrupa Birliği'nde (AB) henüz koronavirüs varyantlarına karşı geliştirilen bir aşı onay almadı.

5.3 MİLYAR KÂR
ÖTE yandan şirketin gelirleri artmaya devam etti. Şirketin 2021 yılının ilk yarısına kıyasla aşı satışları yüzde 30.1 arttı. BioNTech'in toplam geliri de 9.57 milyar euroya çıktı. Şirketin net kârı ise yüzde 37.2 artışla 5.37 milyar euroya yükseldi. Uğur Şahin ve eşinin şirketteki hissesi halen yüzde 18 civarında.
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BioNTech’ten 2 yeni aşı
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