BioNTech’ten 2 yeni aşı

BİLİM insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Omicron varyantına karşı iki yeni aşı geliştirdi. Aşıların AB'den onay almasından sonra ekim ayından itibaren vurulabileceği bildirildi. Avrupa Birliği'nde (AB) henüz koronavirüs varyantlarına karşı geliştirilen bir aşı onay almadı.ÖTE yandan şirketin gelirleri artmaya devam etti. Şirketin 2021 yılının ilk yarısına kıyasla aşı satışları yüzde 30.1 arttı. BioNTech'in toplam geliri de 9.57 milyar euroya çıktı. Şirketin net kârı ise yüzde 37.2 artışla 5.37 milyar euroya yükseldi. Uğur Şahin ve eşinin şirketteki hissesi halen yüzde 18 civarında.