Sıfır zam sosyal huzursuzluk getirdi

pandemisi nedeniyle yaşanan küresel sıkıntının Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla daha da büyümesi, Avrupa'da etkilerini göstermeye başladı. Türkiye'de olduğu gibi çalışanların yükünü hafifletmek üzere asgari ücret artışı olmayan, çalışanlara zam yapılmayan Avrupa'da huzursuzluk artıyor. Çalışanlar, enflasyonun maaşları erittiğine dikkat çekerek maaşlara zam yapılmasını istedi.Ancakİsviçre, Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde Türkiye'dekine benzer bir sistem yok. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte asgari ücrete veya çalışanların aylıklarına bir düzenleme yapılmıyor. Zam yapılmaması İsviçre'de bile rahatsızlığa neden oldu. İsviçre Sendikalar Federasyonu (SGB) Başkanı Pierre Yves Maillard, İsviçre'deki çalışanların maaşlarının artırılmasını talep etti.MAİLLARD, işverenlerin ücretleri arttırmaması durumunda, sosyal ve politik huzursuzluk olacağını da söyledi. Maillard, "Salgın birçok insan için ücret kayıplarına yol açtı. Savaş nedeniyle son 30 yılda görülmeyen fiyat artışları yaşandı. Ücretlerin arttırılmaması durumunda, sonuçlar işgücü piyasası ve tüketim için felaket olacak. Birçok insan sabit giderlerini ödemekte sorunlar yaşayacak" diye konuştu.SEKTÖRE bağlı olarak değişebilecek olan maaş artışlarının ortalama yüzde 5 olabileceğini kaydeden Maillard, "Ücretler artırılmazsa satın alma gücü düşer ve tüketim çöker. Bu nedenle ücretleri artırmak yalnızca sosyal bir yükümlülük değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur" dedi. SGB, eylül ayı başında yürütülecek olan müzakerelerde maaş artışlarına özel taleplerini açıklamayı planlıyor.TÜRKİYE'DE enflasyonun artması nedeniyle hükümet asgari ücrete, memurlara ve emeklilere iki kez yüksek zam yaptı. Buna bağlı olarak Türkiye'deki tüm çalışanların maaşları artmış oldu. Avrupa'da benzer bir enflasyon olmasına rağmen çalışanların maaşlarına Türkiye'deki gibi zamlar yapılması söz konusu değil. Genel olarak Avrupa ülkelerinde çalışanların maaşları da enflasyona bağlı olarak zamlanmıyor. Almanya asgari saat ücretini yıl sonunda 12 euroya çıkaracak. Ancak bu enflasyonla mücadele kapsamında değil, hükümetin seçim vaadi olarak gerçekleşmiş olacak.