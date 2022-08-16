Enflasyon iki haneli olabilir

EKONOMİST Jörg Kraemer, ekimde gelecek olan doğalgaz için ek ücretin vatandaşlar için ciddi bir maliyet artışına neden olacağını belirterek, "9 euroluk bilet ve yakıt indiriminin kalkması ve gazdaki ek vergi enflasyonu yaklaşık üç puan artıracak" dedi. Bu durumda halen yüzde 7.5 seviyesinde olan enflasyon yüzde 10'u geçmiş olacak.yandan Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, düşük ve orta gelirliler için "kış parası" ödenmesini istedi. Bartsch, bir kereye mahsus hane başına 1500 euro ve her hane üyesi için 600 euro ödenek verilmesini istedi. Bartsch, krizden çıkar sağlayan zenginlerden ise ülkeyi bir arada tutmak için tek seferlik servet vergisi alınmasını talep etti.