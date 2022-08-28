Serveti 10 milyon $

Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Türk yıldızlara ait verileri de yayımladı. Buna göre, yaşamını Berlin'de sürdüren, son dönemde Türkiye ve Rusya'daki reklam bağlantıları ile ön plana çıkan Meryem Uzerli, 10 milyon dolar ile Türkiye'nin kadınlarda birinci, genelde ise Can Yaman ile birlikte en zengin ikinci oyuncusu. Listenin ilk sırasında ise 15 milyon dolarla Kıvanç Tatlıtuğ var.MUHTEŞEM Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, son olarak Rus kozmetik firmasının yüzü oldu. Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli'nin 1 milyon dolar kazandığı iddia edildi. Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar aldı.