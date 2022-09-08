Deutsche Welle’ye ikinci yargı tokadı

ALMANYA'DA Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) işten atma gerekçesini haksız buldu. Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Farah Maraqa'nın avukatı Dr. Hauke Rinsdorf, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, DW'yi kamuoyu önünde özür dilemeye ve Farah'ı eski görevine iade etmeye çağırdı.FERAH'IN artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu belirtti. DW, bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, beş gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu. Aynı mahkeme, temmuz ayında da Filistinli Maram Salim'in işe iadesine hükmetmişti. KÖLN