Osman’ın kızları şakşukayı sevdirdi

Berlin'in en işlek caddelerinden Prenzlauer Berg Pappelallee'de 2012 yılından beri faaliyet gösteren "Osmans Töchter" adlı Türk restoranın ortakları Lale Yanık ve Arzu Bulut, müşterilerine şakşuka, içli köfte, mantı, yaprak sarma, çiğ köfte, humus, fava gibi Türk lezzetlerini sunuyor. Bugün 160 metrekarelik üretim merkezi ve restoranıyla hizmet veren mekan yazın ayda ortalama 5 bin 500, kışın ayda 3 bin 500 kişiyi ağırlıyor. Mekanın müdavimleri arasında Almanya'daki devlet bakanları, bürokratlar ve oyunculardan oluşan pek çok ünlü sima da bulunuyor.