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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Doktorlar 19 dereceye isyan etti

Fatih YILMAZ
Doktorlar 19 dereceye isyan etti

Enerji krizi nedeniyle kamu binalarında maksimum sıcaklığın 19 derece olarak belirlenmesine doktorlardan tepki geldi: BU SICAKLIK HER İŞE UYGUN DEĞİL

YÜZDE 20 TASARRUF İSTENİYOR
ALMANYA doğalgazda yaşanan kriz dolayısı ile bu yıl tüketimde yüzde 20 tasarruf etmeyi planladı. Tasarrufun yolu da kamu binalarındaki çalışma odalarının maksimum 19 dereceye kadar ısıtılmasında ve kamu binalarının aydınlatılmasında kısıtlamaya gidilmekte bulundu. Doktorlardan Enerji Tasarrufu Yönetmeliği ile devreye sokulan ısı ayarlamasına tepki geldi.

HAREKET EDEBİLMELİLER
ALMAN Şirket ve İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Wolfgang Panter, işyerinde maksimum 19 derecelik sıcaklığın tüm hafif fiziksel işler için uygun olmadığını, işyerlerinin çalışanların hareket etme fırsatına sahip olacak şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi. Panter, ayakların üşümesini önlemek için zeminde halı kullanmanın, uygun kıyafetler giymenin de önemine değindi.
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Doktorlar 19 dereceye isyan etti
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