Türkiye sağlıkta Almanya’dan önde

Türk-Alman İş İnsanları Derneği NRW'nin (TDU-NRW) iş dünyasına yönelik düzenlediği toplantıda konuşan Dr. Dilek Gürsoy, "Pandemide gördük. Alman sağlık sektörü eskisi gibi değil, ama Türkiye'deki sağlık sektörü çok ileride. Şehir hastaneleri ve diğer özel hastaneler servis ve kalite bakımında çok iyiler. Dünyanın her yerinden doktorları getiriyorlar. Cidden işlerini çok iyi yapıyorlar" dedi.Türkiye'de verilen paranın karşılığında çok iyi hizmet görüldüğünü ifade eden Gürsoy, Almanya'da çok iyi hizmet veren bir hastane kurma çalışması içerisinde olduğunu ifade etti. Gürsoy, kuracağı hastanenin 10-12 kişilik olacağını, hasta tedavisinin yanı sıra öğrenci yetiştireceğini dile getirdi ve "Yapay kalp konusunda çalışmalarımız da olacak. Dünyanın her yerinden hasta getireceğiz" diye konuştu.Avrupa'da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak 2012'de tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy (46), çok sayıda ödül kazandı ve Almanya'da Birlik Elçisi unvanını da aldı.Sağlık sektörünün iyi para kazanılan sektör olduğunu söyleyen Gürsoy, "İş dünyası bu sektöre yatırım yapmalı. Almanya'da, sağlık sektörüne yatırım yapmaya başlandı. Şu günlerde İsveçliler, Almanya'daki hastaneleri satın alıyor" dedi. TDU-NRW Başkanı Abdullah Emili ise iş dünyasında Alman ve Türk İşadamlarına ulaşarak onları bir araya getirmek istediklerini ifade etti.