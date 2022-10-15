Skandal başörtüsü kararı

AVRUPA Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı (ABAD), inanç özgürlüğünü hiçe sayan bir karara imza attı. 2018'de Belçika'da Müslüman bir kadının açtığı davada son sözü söyleyen ABAD, şirketlerin başörtüsü gibi dini simgeleri yasaklamasının tüm çalışanları kapsaması halinde ayrımcılık anlamına gelmeyeceğine karar verdiAVRUPA Adalet Divanı, bu tür bir istihdam şartının din ve inanç temelinde ayrımcılığı yasaklayan eşit muamele hakkındaki Avrupa Birliği yasalarını ihlal etmediğini, bir işverenin iş yerindeki çalışanlarının "dini, felsefi ve ruhani simgeleri" kullanmasını yasaklamasının ayrımcılık olmadığına hükmetti.