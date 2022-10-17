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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Gaziantep Tramvayı Frankfurt sokaklarında

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Gaziantep Tramvayı Frankfurt sokaklarında

Frankfurt Gaziantepliler Derneği, Frankfurt’ta biraraya gelip tramvayda çiğköfte partisi yaptı. “Gaziantep” adlı tramvay Frankfurt’ta turladı

Yaklaşık iki saatlik tramvay turunda Gaziantep'in semtlerinin adı verilen temsili duraklardan geçildi. Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş Toy, "Amacımız buradaki Türk toplumunun iş adamlarıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetler yaptığına dikkati çekmek" diye konuştu.



Gaziantepli vatman Ziya Ceylan kontrolündeki tramvay 2 saatlik yolculuk boyunca Gaziantep'in semtleri Suburcu, Maarif, Galaaltı, Karagöz, Şehreküstü, Eblehan ve Tabakhane adı verilen temsili duraklardan geçerek küçük bir şehir turu attı. 80 kişiye Gaziantep baklavasının yanı sıra tramvayda yoğurulan 5 kilogram çiğ köfte ikram edildi.
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Gaziantep Tramvayı Frankfurt sokaklarında
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