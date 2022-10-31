Feldmann’a tepki yağdı

Ayrıldığı eşi Zübeyde Temizel (36) ile bir kızının olduğunu belirten Belediye Başkanı Feldmann, "Ben bu ilişkiyi daha çok bir flört olarak görüyordum. Sonra Zübeyde, hamile kaldı" dedi. Çocuğu aldırmayı gündeme getirdiğini açıklayan Feldmann, "Ama eşim çocuğu istiyordu. Çocuğa bir aile imkanı tanımak için ve Zübeyde'nin kültürel kökeni nedeniyle, onunla evlenmeye karar verdim" diye konuştu.FELDMANN açıklamasının çok büyük tepki çekmesi üzerine Facebook hesabından kızına dönük bir açıklama daha yaptı. Kızı Züleyha'dan (6) özür dileyen Feldmann, "Hayatımın çor bir döneminde senden ve babalık sorumluluğumdan yana tercih kullandığım için bir gün bile pişmanlık duymadım" dedi. Feldmann'ın görevden alınması için 6 Kasım'da halkoylaması yapılacak.