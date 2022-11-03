Başörtülü polis neden olmasın

Polis Teşkilatı Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Johan van Renswoude, polis memurlarının görev sırasında başörtüsü veya diğer dini semboller kullanabilmesinin mümkün hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Utrecht Polis Teşkilatı'nda komiser de olan van Renswoude, "Bu şekilde polis teşkilatının herkese ait bir teşkilat olduğunu gerçek manada göstermiş oluruz" diye konuştu.KOMİSER, "Günümüzün çok çeşitli ve kutuplaşan toplumunda bu tekdüzelik birçok grubun gözünde tarafsız değil ve hükümet otoritesinin çok daha az kabul gören bir göstergesidir. Polis teşkilatının tarafsızlığının güçlendirilmesi tam da bu zamanda çok önemli" dedi. NRC gazetesine röportaj veren van Renswoude, nihai kararı siyasetçiler verse bile, polis teşkilatının pozisyon belirlemesi gereğine dikkat çekti.HOLLANDA'DA bir polis memurunun görev başında dini semboller taşımasına veya giymesine izin verilmiyor. 2017'de Rotterdam kentinde görev yapan Sarah İzat isimli polise, görev sırasında başörtüsü yasağı getirilmişti. Kadın polis, ayrımcılık iddiasıyla konuyu Hollanda İnsan Hakları Komisyonu'na taşımıştı. Komisyon durumu 'Ayrımcılık' olarak nitelemişti, ancak yasak kalkmamıştı. ROTTERDAMHOLLANDA Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, mart ayında Meclis'e yazdığı mektupta, polis üniformasının tartışmaya açık olmadığını, polisin devletin bir temsilcisi olarak tamamen tarafsız olması gerektiğini savundu. Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh ise 2 ay önce, hükümetin tarafsızlık argümanına katılmadığını bildirip, "Polisin dini semboller kullanması, hükümetin profesyonelliğini ve tarafsızlığını azaltmaz" dedi.