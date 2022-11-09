Sağlık sisteminde korkutan ırkçılık

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin verilerine göre ayrımcılıkla karşılaşılan alanların sağlık ve bakım olduğu belirtildi. Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM) 6 bin göçmenle yaptığı araştırmayı yayınladı. Araştırmada Almanya'da ten rengi, ırkı, menşei farklı göçmenlerin doktora gittikleri zaman farklı muamele gördükleri ortaya çıktı. Başörtülüler de ayrımcılıktan nasibini alıyor.Araştırmaya katılanların üçte ikisi, doktorların sağlık sorunlarını ciddiye almamalarından şikayetçi oldu. Aynı ankete katılan Asistan Doktor Nabard Faiz, başka uzman doktorların kendisine Afrika kökenli hastalar için her şeyi fazlaca abarttıklarını belirterek, onlar için orta dereceli ağrı kesici yazmasını söylediğini açıkladı. Faiz, "Sağlık alanında ırkçılık ciddi bir sorun" diye konuştu.Doktor Nabard Faiz, "Eğitimim sırasında başörtülü bir hastayı muayene etmeden eve göndermek isteyen doktorlarla karşılaştım. Uzman doktora benim talebim üzerine başörtülü kadının röntgenini çektik. Röntgende kadının birkaç kırığı olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği ortaya çıktı" dedi. DeZIM'den Cihan Sinanoğlu, sağlık sisteminde ırkçılık sorunu olduğunu belirterek, "Bu alanda çok az şey biliyoruz" dedi.Raporda Raphne isimli bir göçmen kökenli hasta yaşadığı kötü tecrübeleri anlattı. Bir defasında muayeneye gittiğinde doktorun kendisine kötü davrandığını anlatan Raphne, yaşadıklarını anlattı: Doktor ten rengimle ilgili hiçbir deneyimi olmadığını söyledi. Ben de kendisine "Tıp okundunuz ve bu eğitim herkes için aynı. Ben de sizin alanınızın bir parçasıyım ve bu sizin sorumluluğunuz" dedim.