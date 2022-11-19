‘O polisi resmen korudular’

En az 80 tehdit mektubu gönderdiği iddiasıyla yargılanan Alexander Horst M. isimli sanığın 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılması, ancak şüpheli polisin üzerine gidilmemesi, tepkilere yol açtı. Seda Başay Yıldız'a ilk tehdit faksını gönderen kişinin 1. Karakol'da görevli polis memuru Johannes S. olduğu belirlenmesine rağmen, tüm sistem, polisi koruma altına aldı.SABAH'a konuşan Seda Başay Yıldız, "Tüm deliller, bana 2 Ağustos 2018'de gelen ilk tehdit faksının, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1. Karakol'dan gönderildiğini gösteriyor. Bu fakstan önce, benim ve ailemle ilgili tüm kişisel bilgilerimin, 17 ayrı işlemle tam beş dakika boyunca sorgulandığı belirlendi. Bunu yapan bir polis memuru. Ama savcı nedense, polisleri sanık sandalyesine oturtmaya gerek görmedi" dedi.Yıldız, "Frankfurt Savcılığı, Hessen Polisi'nin bu skandaldaki rolünü incelemek yerine, konunun üzerine gitmedi. Savcılık polisleri konunun dışında tuttu. Halbuki polisin yaptığı internetteki sorgulamalar ortada. Sonra durup dururken tablet bilgisayarını satıyor. Zaten ırkçı chatleşmeler yapan biri. 4 yıldır savcılık, tek bir polisi mahkeme önüne çıkarmayı başaramadı" diye konuştu.Ünlü avukat, "Bu konuyla ilgili polislerin dosyasını almam üç sene sürdü. Polisler suç işlemişler, bir sürü suçlama var. Ama hala tek bir polis memuru mahkemeye çıkarılmadı. Tanık olarak ifade veren bütün polis memurları, zanlı polisin önünde adeta set kurdu ve olayı aydınlatıcı tek bir bilgi vermedi" dedi. Seda Başay Yıldız, geçen bunca zamana rağmen tek bir polisin yargılanmamasını "korunuyorlar" diye yorumladı.Seda Başay Yıldız'ın adresini polis sorguladı İlk tehditten sonra polis iPad'ini sattı Polis bilgisayarı manipüle edildi Polisi korumak için sahte görev kağıdı hazırlandı Satılan iPad'de şüpheli programlar tespit edildi Hitler selamı verirken fotoğrafları var Gerçek ortaya çıkınca "saatte yanılmışız" denildi Tüm görüşme kayıtları silinmişti Polisin Nazi üniformalı resimleri ortaya çıktı Birçok ırkçı paylaşımları varPolisin, sanık Alexander Horst M.'nin kendisini polis olarak tanıtıp Seda Başay Yıldız'ın çok gizli bilgilerini kurnazlıkla elde ettiğini ileri sürmesini ise Başay Yıldız inandırıcı bulmadı. Yıldız, "Bu bilgileri telefonda elde ettiğini söylemediği gibi, polisin kendisini kandırdığını söylüyor. Zaten bir polis dahi, 'Evet, bizi arayıp bilgileri öyle elde etti' demiyor. Hakimin de dediği gibi bu olay aydınlatılamadı" dedi.