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Giriş Tarihi: 30.11.2022

‘Göçmenler ülkenin parçası olmalı’

‘Göçmenler ülkenin parçası olmalı’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, vatandaşlık yasasında reform yapma sözünü tekrarladı ve göçmenlerin tüm haklarıyla ülkenin parçası olması gerektiğini söyledi

KAPSAMLI YASA OLACAK
BAŞBAKAN Olaf Scholz, Berlin'de düzenlenen 'Göç ülkesi Almanya' konulu toplantıda konuştu. Scholz, koalisyon hükümetinin daha kapsayıcı ve demokratik bir toplum inşa etmek için yasaları modernize etmeyi planladığını belirtti. Scholz, 9 milyon kişinin uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor olmasına rağmen Alman vatandaşlığına sahip olmadığını vurguladı. Başbakan, göçmenlerin Alman toplumuna önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

DOKTORLARI ÖRNEK GÖSTERDİ
OLAF Scholz, "Örneğin sağlık sektöründe, Almanya'daki doktorların yaklaşık dörtte biri burada doğmamış ve göçmen kökenlidir. Benzer şekilde hemşirelerin, hastabakıcıların üçte biri göçmen kökenli" diye konuştu. Şansölye, "Burada sürekli yaşayan ve çalışan bir kişi, seçme ve seçilme hakkına da sahip olmalı. Kökeni, ten rengi veya dini inançları ne olursa olsun, tüm hak ve yükümlülükleriyle ülkemizin bir parçası olmalıdır" dedi. BERLİN
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‘Göçmenler ülkenin parçası olmalı’
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