19 euroluk bebek hediyesi

İLK bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Türk asıllı Alman milli İlkay Gündoğan ve Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui Gündoğan çifti, şu sıralar büyük heyecan yaşıyor. Ünlü futbolcu hamile olan eşine ilk hediyesini de şimdiden aldı. Gündoğan, eşine 19 bin euro değerinde "Rolex" marka saat hediye etti.SARA, Türk yemeklerini aşerince önceki gün soluğu Dubai'deki bir Türk restoranında aldı. Dolma, salata ve yoğurtlu semizotu yiyen Sara, tatlı olarak da künefeyi tercih etti. İlkay ile evlendikten sonra mutfağımızla tanışan ünlü model, Türk lezzetlerine hayranlığını sık sık dile getiriyor.