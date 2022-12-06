Bitpazarına nur yağdı

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, Almanya'da halkın alım gücünü düşürdü. Her alanda tasarrufa yönelen halk, çareyi ikinci el eşya satan pazarlara yönelmekte buldu. YouGov adlı araştırma şirketinin, Wuppertal Enstitüsü'nün bilimsel desteğiyle eBay seri ilanları adına gerçekleştirdiği Döngüsel Ekonomi Çalışması'nın sonucuna göre, geçen yıl ikinci el ürün satın alanların yüzde 25 olan oranı bu yıl yüzde 47'ye yükseldi.WuppertaL Enstitüsü'nün Döngüsel Ekonomi Bölümü Başkanı Henning Wilts, "İnsanlar harcamalarına dikkat ediyor, yeni gelir kaynakları aradığını görüyoruz" dedi. Araştırma sonuçlarından örnekler veren Wilts, son bir yılda ikinci el araç alım oranının yüzde 49'dan yüzde 66'ya yükseldiğini belirtti. Başkan, "En çok satanların başında giyim ve aksesuVar (%39) geliyor" dedi.Araştırmaya göre, her hanede ortalama değeri 2025 euro olan kullanılmayan eşya bulunuyor. Tüm haneler dikkate alındığında bu eşyaların ülkedeki toplam değeri 82 milyar euroya ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 72'si kullanılmış ürünlerini yılda en az iki kez satışa sunuyor. Amaç krizde bütçeye ek gelir sağlamak.