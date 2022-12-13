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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Titreten grafik

KADİR İNCE
Titreten grafik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesiyle birlikte büyük bir enerji krizine giren Almanya, bu grafikten korkuyor. Havanın aniden soğuması, büyük tedirginliğe yol açtı

EN SOĞUK ARALIK
Almanya Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) verdiği bilgiye göre ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığı eksi dereceleri görmeye başladı. Meteorolog Marcus Beyer aralık ayının şimdiden son yılların en soğuk aralık ayı olmaya aday olduğunu belirterek, "Şimdiden 2010 yılı aralık ayını çok andırıyor. O dönem de çok karlı ve soğuk geçmişti" dedi.



DOĞALGAZ YETECEK Mİ?
Bugün havanın eksi 8, yarın ve perşembe günü ise eksi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Almanya'da havaların bir anda soğuması, halen yüzde 100 doluluk oranına sahip olan doğalgaz depolarının tahmin edilenden daha hızlı boşalmasına neden olabilir. Doğalgaz stoku en fazla 3,5 ay yetebilecek seviyede.
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Titreten grafik
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