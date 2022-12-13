Titreten grafik

Almanya Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) verdiği bilgiye göre ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığı eksi dereceleri görmeye başladı. Meteorolog Marcus Beyer aralık ayının şimdiden son yılların en soğuk aralık ayı olmaya aday olduğunu belirterek, "Şimdiden 2010 yılı aralık ayını çok andırıyor. O dönem de çok karlı ve soğuk geçmişti" dedi.Bugün havanın eksi 8, yarın ve perşembe günü ise eksi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Almanya'da havaların bir anda soğuması, halen yüzde 100 doluluk oranına sahip olan doğalgaz depolarının tahmin edilenden daha hızlı boşalmasına neden olabilir. Doğalgaz stoku en fazla 3,5 ay yetebilecek seviyede.