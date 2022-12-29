Almanya bu kadınları arıyor

Almanya,Yasemin Gündoğan'ın 8.2 milyon euro ile izini kaybettirmesinin ardından bu kez de Mirnesa S.'nin (42) 1 milyon euro ile ortadan kaybolmasının şokunu yaşıyor. Stuttgart kentinde yaşayan ve bir para nakil şirketinde çalışan Mirnesa S.'nin Bosna'ya kaçtığı tahmin ediliyor. Polis, Mirnesa'nın parayı içine koyduğu siyah bir çanta ile kaçarken fotoğrafını yayınlayarak halktan yardım istedi.Sırra kadem basan Sırp kökenli Mirnesa S.'nin erkek arkadaşının bir uçağın içinden çekilmiş fotoğrafını değerlendiren polis ve Alman basını, sırra kadem basan kadının Bosna Hersek'te saklandığından hareket ediyor. Kadının aslında para nakil şirketinde telefonlara baktığı, ancak şirket yönetiminin güvenini kazandığı için arada sırada taşınacak paraların çantalara yüklenmesine yardımcı olduğu açıklandı.Polis,Mirnesa S.'nin kaybolduğu gün de yine para sayımına yardımcı olduğunu, ancak içine bir milyon euro parayı koyduğu çanta ile şirketten çıkarak izini kaybettirdiğini açıkladı. Henüz bir yıl önce şirkette çalışmaya başladığı öğrenilen kadını görenlerin veya hakkında bilgi vermek isteyenlerin 0711- 89905778 numaralı telefonu aramaları istendi. Mirnesa S.'nin işi tek başına planlayıp planlamadığı ise bilinmiyor.Uzmanlar, Mirnesa S.'nin de aynı Yasemin Gündoğan gibi işbirlikçileri olduğunu tahmin ediyor. Bremen'de bulunan Loomis isimli para nakil şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan 21 Mayıs 2021 tarihinde 8.2 milyon euroyu siyah bir minibüse yükleyerek kaçmıştı. Ordu Perşembeli Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği belirlenen ve evinde 26 bin euro bulunan Büşra S. (25) Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı.O günden bu yana Yasemin'den hiç haber alınamadı. Bir çetenin yardımıyla Türkiye'ye kaçtığı düşünülse de bu kadar uzun süre hiçbir iz bulunamaması, "Yasemin öldürüldü mü" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, Yasemin'in peşine sadece polisin değil, aynı zamanda mafyanın da takılmış olabileceğini dile getiriyor.