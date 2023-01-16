Gıdada fiyat artışı sürecek

ALMAN Çiftçiler Derneği Başkanı Joachim Rukwied, gıda fiyatlarında düşüş beklemediklerini belirterek, "Gıda üretmek hala çok pahalı. Kısa vadede gevşeme belirtisi görmüyorum. Gübre fiyatları savaş sonrası 3,5 kat, yakıt fiyatları ise iki kat pahalandı" dedi.YÜKSEK enerji fiyatlarının meyve ve sebze tedariki üzerinde sonuçları oluşturduğunu da belirten Rukwied, "Bazı seralarda üretim durdu. Bu nedenle marketlerde meyve ve sebze bulmak zorlaşacak. Kuşkonmaz ve çilek üretimi risk altında" açıklamasında bulundu.