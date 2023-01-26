Ekonomik kriz Almanya’yı sarsıyor! Berlin çöktü

Almanya'da yaşanan enerji krizi, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda çalışan yer hizmetleri ve güvenlik personelinin uyarı grevi başlatmasına neden oldu. Çalışanların bağlı olduğu Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (ver.di), maaşlara 500 euro zam isteğine karşılık alamayınca, dün grev başlattı. Havalimanına tüm kalkış ve inişler iptal edildi.Havalimanında6 bin çalışan iş bırakınca, 300 sefer yapılamadı, 35 bin yolcu mağduriyet yaşadı. Uçuş iptallerinden zamanında haberdar olmayan veya havayolu şirketleri tarafından bilgilendirilmeyen çok sayıda yolcu, havalimanına gidince şoke oldu. Bu yolcular arasında yakınının cenazesine gitmek isteyenler de vardı. Grevden Türkiye uçuşları da etkilendi.Müzakerelerdensonuç alınamaması halinde uyarı grevi 30 Ocak ve 8 Şubat'ta tekrarlanacak. Bu durum şimdiden havacılık sektöründe paniğe neden oldu. Benzer grev, 2018 yılı Nisan ayında yaşanmıştı. O tarihteki grev, ülkenin sekiz eyaletindeki havalimanında binlerce uçuşun iptaline yol açmıştı. Söz konusu grevden, şehir içi ulaşımı, kreşler, klinikler de etkilenmişti. FRANKFURT