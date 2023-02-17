Avrupa böyle kampanya görmedi

Türkiye'nin tamamını dün saatlerce ekranda tutan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası sadece Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük kampanya olmakla kalmadı. Toplanan yaklaşık 5.7 milyar euro, Avrupa'da şimdiye kadar düzenlenen bir yardım kampanyasındaki en büyük yardım oldu. Almanya'nın rekoru olan 862 milyon euro, Türkiye'deki kampanya ile yaklaşık 6.5 misli aşıldı.Almanya'da 2021 yılında 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece meydana gelen asrın sel felaketinden sonra düzenlenen en büyük kampanyada 282.2 milyon euro toplanmıştı. Yapılan tüm bağışların kapsamı ise 584 milyon euroyu bulmuştu. Bu rakam, Almanya tarihindeki en yüksek 2. yardım miktarı olarak kayıtlara geçti. Almanya'da tarihin en yüksek yardım kampanyası ise 862 milyon euro ile Ukrayna için yapılan kampanya oldu.Özellikle sosyal medyada Türkiye'de yapılan tarihi yardım gecesi büyük ilgi gördü. Almanya'da asrın sel felaketinden sonra yapılan yardımı neredeyse 10'a katlayan "Türkiye Tek Yürek", Almanya tarihinin en büyük yardım kampanyasını bile kat be kat aştı. Türkiye'de tüm televizyon ve radyoların ortak yayını olan ve Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapılan kampanyaya, Avrupa'daki Türkler de yoğun katılım gösterdi.