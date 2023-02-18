Türkiye benim ikinci vatanım

Futbolcu Wesley Sneijder, Türkiye'deki deprem sonrasında yardım çalışmalarına başladı. Türkiye'yi 'İkinci vatanı' olarak niteleyen Sneijder,"Yapılacak ilk şey maddi destektir. Bunun için DHSC Utrecht'in antrenörlüğünü yapan Tarık Divarcı ile depremzedelere destek için 'Türk ve Suriye bayraklı pazubant' projesini hayata geçirdik" dedi. Sneijder, hayata geçirilen projede, Hollanda 1. futbol ligi Eredivisie'de oynanan karşılaşmalarda Ajax hariç, 17 takım kaptanının giydiği formaları, imzalı bir şekilde 'ben destekliyorum' (ik steun mee) isimli site üzerinden satışa sunmaya başladığını söyledi.