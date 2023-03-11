Kanlı hesaplaşma

Almanya'nın Hamburg kenti, önceki gün saat 21.00'de patlayan silah sesleri ile irkildi. Kentin Alsterdorf semtinde Yehova Şahitleri'ne ait kiliseye baskın düzenleyen 35 yaşındaki Philipp F., pencereden kurşun yağdırdı. Saldırıda yaşları 33 ila 60 arasında değişen dört erkek, biri hamile iki kadın ile henüz doğmamış 7 aylık bebek öldü. Polis, yaşları 23 ile 46 arasındaki 6 kadın ile iki erkeğin yaralandığını açıkladı.Dört yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenler, katil zanlısı ve yaralılardan altısının Alman vatandaşı olduğu aktarıldı. Saldırı nedeninin, zanlı Philipp F.'nin 1.5 yıl önce Yehova Şahitleri'nden ayrılması olabileceği belirtildi. Bu ayrılığın iyi şartlarda olmadığı üzerinde duruluyor. Dün saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, saldırganın 12 Aralık 2022 günü silah ruhsatı aldığı aktarıldı.Toplantıdasaldırı ihbarının 21.04'te alındığı, ilk polis ekibinin dört dakika sonra olay yerine ulaştığı, bir dakika sonra da özel kuvvetlerin kiliseye vardığı açıklandı. Polisler geldiğinde zanlının ateş etmeyi sürdürdüğü, yakalanacağını anlayınca üst kata çıkıp intihar ettiği belirtildi. Polisin hızlı hareket etmesinin 20 kişinin kurtulmasını sağladığı da ifade edildi.Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote (SPD), "Saldırı, kentimizin yakın tarihindeki en kötü suç eylemidir" dedi. Polis şefi Ralf Martin Meyer, saldırganın 12 Aralık'tan bu yana yasal olarak yarı otomatik bir tabancaya sahip olduğunu aktardı. Meyer, ocak ayında saldırgana yönelik akli dengesinin yerinde olmadığına dair isimsiz ihbar alındığını, Şubat ayında silah ruhsatı veren daireden iki memurun denetlemeye gittiğini ifade etti. Meyer, katil zanlısının sabıkasının olmadığını da aktardı.