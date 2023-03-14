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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Yurtdışındaki Türk engelliye yeni haklar

Yurtdışındaki Türk engelliye yeni haklar

Türkiye’de engellilere sağlanan avantajların tamamı yurtdışında yaşayan Türklere de tanındı. Engelli kimliğini tanıtmak, avantajlardan yararlanmak için yeterli olacak

İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, yabancı ülke makamlarınca verilen engelli kimlik kartlarının, apostil işlemini yaptıran ve Türkiye'de sosyal hizmet merkezlerinde tanıtanlar, Türkiye'ye gittiklerinde ülkedeki engellilere sağlanan avantajlardan yararlanacak. Buna göre, şehiriçi toplu taşıma araçlarından, şehiriçi ve şehirlerarası demiryolu ulaştırma hizmetlerinden, şehiriçi ve şehirlerarası deniz ulaşımı hizmetlerinden, devlete ait opera, bale ve tiyatro gösterilerinden, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanacak, THY'den alacakları yurtiçi uçak biletlerinden, internet ve GSM faturalarından yüzde 25, sinema biletlerinden yüzde 50 indirim alacaklar. FRANKFURT
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Yurtdışındaki Türk engelliye yeni haklar
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