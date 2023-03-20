Haberler Avrupa Haberleri 21 bin FETÖ’cü Almanya’ya sığındı
Giriş Tarihi: 20.3.2023

21 bin FETÖ’cü Almanya’ya sığındı

Fatih YILMAZ

Almanya PKK’dan sonra FETÖ’cülere kucak açtı. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra en az 21 bin FETÖ’cüye sığınma hakkı verildi

ÖRGÜTÜN MERKEZİ OLDU
HAİN darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ'nün yeni merkez ilan ettiği Almanya'nın binlerce FETÖ'cüye kapılarını açtığı ortaya çıktı. Terör örgütünün merkezi haline gelen Almanya'nın darbe girişiminden bu yana 21 binden fazla FETÖ'cüye sığınmacı ve mülteci statüsünde oturma izni verdiği öğrenildi. FETÖ'cülerle ilgili net rakamı ise haber sitesi Euronews yayınladı.

ÖZ VE ÖKSÜZ DE ALMANYA'DA
EURONEWS sitesinde yer alan "Sürgündeki Türkler Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesini umuyor" başlığı ile verilen haberde Almanya İçişleri Bakanlığı kaynak gösterilerek, "Bakanlık Euronews'e son yıllarda 21 binden fazla Türk vatandaşına sığınma veya mülteci statüsü verildiğini açıkladı" denildi. Zekeriya Öz ve Adil Öksüz gibi FETÖ'cüler, Almanya'da bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
21 bin FETÖ’cü Almanya’ya sığındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA