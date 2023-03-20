21 bin FETÖ’cü Almanya’ya sığındı

HAİN darbe girişiminden sonra terör örgütü FETÖ'nün yeni merkez ilan ettiği Almanya'nın binlerce FETÖ'cüye kapılarını açtığı ortaya çıktı. Terör örgütünün merkezi haline gelen Almanya'nın darbe girişiminden bu yana 21 binden fazla FETÖ'cüye sığınmacı ve mülteci statüsünde oturma izni verdiği öğrenildi. FETÖ'cülerle ilgili net rakamı ise haber sitesi Euronews yayınladı.EURONEWS sitesinde yer alan "Sürgündeki Türkler Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesini umuyor" başlığı ile verilen haberde Almanya İçişleri Bakanlığı kaynak gösterilerek, "Bakanlık Euronews'e son yıllarda 21 binden fazla Türk vatandaşına sığınma veya mülteci statüsü verildiğini açıkladı" denildi. Zekeriya Öz ve Adil Öksüz gibi FETÖ'cüler, Almanya'da bulunuyor.