Avrupa’ya ek sandık

YüksekSeçim Kurulu (YSK), yurtdışındaki seçmenlerin sandıklara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasını kararlaştırdı. YSK'nın kararı uyarınca Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Almanya'nın 12 kentinde daha sandık kurulacak.YSK'nınilk kararında Almanya'daki 14 başkonsoloslukta veya başkonsoloslukların kiraladığı noktalarda sandık kurulmasına karar verilmişti. YSK son kararında Almanya'da Aachen, Bielefeld, Bremen, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Regensburg ve Kiel'e de sandık kurulmasını kararlaştırdı. Böylece sandık kurulacak il sayısı 26'ya yükseldi.Avusturya'daViyana, Salzburg ve Bregenz'e ek olarak Innsbruck, Linz ve Graz eklendi. Belçika'da Anvers ve Brüksel'e Hasselt, Danimarka'da Kopenhag'a Aarhus, Hollanda'da Rotterdam, Amsterdam, Deventer Eindhoven, Fransa'da Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nant, Bordo'ya Orleans, Mulhouse ve Clermont- Ferrand eklendi. İngiltere'ye ise Leicester eklemesi yapıldı.Üç milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu yurtdışında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 günü başlayıp 9 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Bazı Avrupa ülkelerinde oy kullanma günü 13'ün altında olacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde 20 ile 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanılacak. Gümrüklerde de oy kullanılabilecek.Kararda,Dışişleri Bakanlığı tarafından YSK'ya iletilen yazıya atıfta bulunuldu ve yurtdışında yaşayan Türklerin sandıklara ulaşımının kolaylaştırılması, seçimlere katılımının artırılmasına ilişkin yoğun yaşanan bazı merkezlere de sandık açılması konusunda taleplerin iletildiği aktarıldı. Ek noktalara 29, 30 Nisan ile 1 Mayıs günü birer sandık kurulacak. Oy kullanma saatleri, 09.00- 18.00 olacak.