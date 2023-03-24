Mülteci çocuklar ırkçılara teslim

Saarbrücken kentinde bulunan ve ırkçı Nasyonal Demokrat Partililerin (NPD) sıkça bir araya gelip toplantı düzenlediği otele, ülkeye refakatçi olmadan gelen beş mülteci çocuğun yerleştirildiği ortaya çıktı. Saarbrücken Gençlik Dairesi'nin otel sahibini daha önce araştırmasına rağmen ırkçılarla bağlantısı bulunmadığına ikna olduğu belirtildi. Çocuklar için barınak arayışı başladı.Ekim 2022'de otelde genel kurul yaptığı ve yeni eyalet başkanını seçtiği ifade edildi. Yeni başkanın bu otelde Aralık ayında Noel kutlaması yaptığı da fotoğraflarla belgelendi. Gençlik dairesinin 'Araştırdık. Bağlantısı yok' deyip çocukları otele yerleştirmesine bölgede yaşayan göçmenler tepkili. Otelin, ırkçılık faaliyetleriyle sabıkalı olduğu belirtildi.