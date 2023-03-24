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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Mülteci çocuklar ırkçılara teslim

Cengiz PARLAYAN
Mülteci çocuklar ırkçılara teslim

Almanya’ya refakatçisi olmadan gelen beş çocuğun, ırkçıların oteline yerleştirildiği ortaya çıktı. Gençlik dairesi skandalı savundu

Saarbrücken kentinde bulunan ve ırkçı Nasyonal Demokrat Partililerin (NPD) sıkça bir araya gelip toplantı düzenlediği otele, ülkeye refakatçi olmadan gelen beş mülteci çocuğun yerleştirildiği ortaya çıktı. Saarbrücken Gençlik Dairesi'nin otel sahibini daha önce araştırmasına rağmen ırkçılarla bağlantısı bulunmadığına ikna olduğu belirtildi. Çocuklar için barınak arayışı başladı.



FOTOĞRAFLAR ELE VERDİ
NPD'nin Ekim 2022'de otelde genel kurul yaptığı ve yeni eyalet başkanını seçtiği ifade edildi. Yeni başkanın bu otelde Aralık ayında Noel kutlaması yaptığı da fotoğraflarla belgelendi. Gençlik dairesinin 'Araştırdık. Bağlantısı yok' deyip çocukları otele yerleştirmesine bölgede yaşayan göçmenler tepkili. Otelin, ırkçılık faaliyetleriyle sabıkalı olduğu belirtildi.
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Mülteci çocuklar ırkçılara teslim
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