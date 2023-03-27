Almanya’da banka paniği

Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) iki bankanın batışı, İsviçre'deki Credit Suisse'in iflas noktasına gelmesi sonrası devrinin şokunu yaşarken, sosyal medyadan yayılan bir mesaj, Almanya'da büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyada, "Deutsche Bank da batıyor" söylentisi çıktı. Bu söylenti, bankanın hisselerinin yüzde 14.9 değer kaybederek 7.95 euro'ya gerilemesine yol açtı.YAŞANAN bu paniğin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuya ilişkin açıklama yaptı. Scholz, Deutsche Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşün endişe edilecek durum oluşturmadığını ifade etti. Scholz, "Deutsche Bank, iş modelini temelden modernize etti ve çok kârlı bir banka" dedi.AVRUPA bankacılık sisteminin istikrarlı seyrettiğini ifade eden Başbakan Scholz, AB'de bankaların katı kurallar uygulayan denetime tabi olduğunu ve Avrupa bankalarının güçlü sermaye kaynaklarına sahip olduğunu dile getirdi. Öte yandan Almanya'nın diğer büyük bankalarından Commerzbank'ın hisselerinde de yüzde 5 oranında düşüş görüldü. FRANKFURT