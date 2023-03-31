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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Kais bebek uyutmuyor

Kais bebek uyutmuyor

Yeni anne olan İlkay Gündoğan’ın eşi, bebeğinin kendisini uyutmadığından şikâyetçi oldu. Sara Gündoğan, Instagram’dan yorgun ama sevgi dolu olduğu mesajını paylaştı

Manchester City'de forma giyen Alman Milli Futbol Takımı'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan, Instagram hesabından bebeği Kais ile fotoğrafını paylaştı. Fas asıllı İtalyan model paylaşıma, "Yorgun ama sevgi dolu. Küçük DJ'im bizi uyutmuyor. Yorgun yüzümü, mor halkalarımı ve saçımı yapacak vaktimin olmamasının gerçekliğini sizlerle paylaşmak istedim. Tüm bunlar normallik" yazdı. Sara Gündoğan, hamilelik ve doğum sonrası makyajlı fotoğraflarını paylaşanlar için de "Sahte görüntüler görmekten bıktım" yorumunda bulundu. Paylaşımı ilk beğenen İlkay olurken, "Bu günlerin tadını çıkart" diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. FRANKFURT
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Kais bebek uyutmuyor
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