Filiz Albrecht Bosch’tan ayrıldı

Bosch'ta İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışırken İş Direktörü unvanını alıp 1886 yılında kurulan şirketin yönetimine giren ilk kadın olan Filiz Albrecht (51) sözleşmesini 2023'ün ötesine taşımak istemedi. Gelecek planını açıklamadan istifa eden Albrecht, ekibimle birlikte insan kaynaklarını, Bosch'ta uyumluluk, yasal ve sürdürülebilirlik yönetimi alanlarını yeniden düzenleyebildiği yıllara şükranla baktığını ifade etti. Güvene dayalı yapıcı işbirlikleri için de teşekkür etti. Bosch Denetleme Kurulu Başkanı Stefan Asenkersch Baeumer, "Filiz Albrecht'in kararına saygı duyuyoruz ve istifasından dolayı üzüntülüyüz" dedi. FRANKFURT