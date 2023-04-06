Bunlar nasıl demokrat

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hagen kentinde yaşayan sosyal pedagog Özlem Başöz'ü (40), partiden attı. İhraca, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) derneğinin üyesi olması ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nde aktif çalışması gerekçe oldu. Kararı açıklayan CDU Hagen Başkanı Dennis Rehbein, "Başöz'ün ırkçı çizgide olduğunu düşündüğümüz ATİB ve Müslümanlar Merkez Konseyi'nde görevli olduğu tespit edildi" diye konuştu.Rehbein, "Özlem Hanım 2010'dan beri CDU Hagen üyesi ve şu anda Hagen Uyum Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Üyeliği, CDU'nun 2014'te parti konferansında aldığı kararlarla bağdaşmıyor. Maalesef bu sebeplerden dolayı Özlem Başöz'ün CDU ile bağlantısını keseceğiz" dedi. Duruma isyan eden Başöz, "Hani çok renklilik ve fikir ayrılıkları zenginlikti. Meğerse uygulamada her şey farklıymış" dedi.Başöz, Dortmund Üniversitesi'nde öğrenim görürken CDU teşkilatı ile tanışıp üye olduğunu ve aktif çalışmalar yaptığını anlattı. Lüdenscheid'de çalışan Kayserili Başöz, "Kendimi bu olay patlak verene kadar evimde gibi hissediyordum. Meğer çok üretken bir insan olmamdan rahatsız olmuşlar. Ancak şu bilinmelidir ki benim için tüm insanlar eşittir ve kesinlikle ırkçı hareketlerin içinde olmam söz konusu değil" diye konuştu.CDU'lu milletvekilleri 2018 yılında, Cemile Giousouf'un ülkücüler, Milli Görüş ve UETD'ye yakın bağları bulunduğu yönünde yorumlar yaptı. Milletvekilleri, Alman kamuoyunda Giousouf'un imajını zedeleyerek bpb'deki göreve getirilmesini engellemekle kalmadı, bir daha federal milletvekili seçilmesinin önünü de kapattı.