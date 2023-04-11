Avrupa adaylarına listede garanti sıra

Partiler, milletvekilliği genel seçimi için adaylarını açıkladı. Listelere Almanya'dan da isimler girdi. En çok aday AK Parti listelerinde yer aldı. İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, yeniden İstanbul 2. Bölge 7. sıradan aday gösterildi. Sırakaya milletvekili seçilmeden önce UİD başkanlığı yapmıştı.AK Parti Almanya temsilcisi Meryem Göka, Konya'ya 4. sıra adayı oldu. Daha önce IGMG Genel Sekreteri olan Oğuz Üçüncü, AK Parti İstanbul 3. Bölge 7. sıra adayı gösterildi. Uzun yıllar IGMG Genel Başkanlığı yürüten Ali Yüksel, Yeniden Refah Partisi'nden Konya'da liste başı adayı olarak göze çarptı. MHP, Cemal Çetin'i yeniden İstanbul 2. Bölgede 2. sıradan aday gösterdi. İbrahim TAŞ / KÖLN