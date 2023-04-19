Stajda keşfedildi lisan app’ı yazdı

Frankfurt kenti yakınlarındaki Heppenheim'da yaşayan 16 yaşındaki Tuba Tuana İncedağ, staj için uluslararası bir yazılım şirketine başvurdu. Başvurusu kabul edilen Tuba, kısa sürede yeteneği ile şirkette dikkatleri üzerine çekti. Şirket yöneticilerinden Stephan Mohr tarafından yazılım konusunda yönlendirilen Tuba, arkadaşlarının lisan öğrenimine de destek olmak amacıyla bir aplikasyon yazmaya başladı. Dil seviyesini yükselten aplikasyon kısa süre sonra kullanıma sunuldu. Tuba, "Tubalearn adlı app, her yaş grubuna hitap ediyor. Bu app ile kelime ezberlemek çok eğlenceli. Kendi bilgi kartlarınızı oluşturup paylaşabileceğiniz app, yeni kelimeleri veya terimleri hızlı ezberlemenize yardımcı oluyor" dedi.