Yolu satın alınca Almanlar panikledi

Olay Almanya'nın Rheinland Pfalz Eyaleti'nde bulunan Zweibrücken kasabasında yaşandı. Kasabada Siebenpfeiffer sokağında eskiden site olan konutları bir şirket sattı. Konutlar satılırken siteye ait olan 100 metrelik bir yol eyalete kaldı. Belediye, "Bu yolun kanalizasyon ve bakım masrafları çok pahalı olur" diyerek yolu almaya yanaşmadı. Eyalet ise açık artırmayla bu yolu satışa çıkardı.Yıldırım Sevindik de yolu 2 bin 500 euro ödeyerek Temmuz 2022'de satın aldı. Tapusu iki ay önce teslim edilen Sevindik, yolun özel mülk olduğunu ve geçiş hakkı için herkesin bedel ödemesi gerektiğini bildirdi. Posta kutularına mektup bırakılan ev sahipleri şaşkına dönerken, hukukçular Sevindik'in özel mülkü olan yol için satın alma bedeli veya aylık kira talep edebileceğine dikkat çekti.