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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Kural çiğneyene sandık kapalı

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Kural çiğneyene sandık kapalı

Başkonsolos Erdem Tunçer, YSK'nın belirlediği seçim yasaklarına dikkat çekti, "Sandığa giderken siyasi partileri andıracak işaret taşıyanlar oy kullanamaz" dedi

YSK'NIN SIKI KURALLARI VAR
Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, yaklaşan seçim öncesi Yükesek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim yasaklarına ilişkin açıklama yaptı. Tunçer, "Seçmenlerin, altı oklu bir şapka, rozet, üç hilalli bir tişört veya herhangi bir siyasi partinin renklerini ve o siyasi partiyi anımsatan bir işaretle sandıkta oy kullanması yasak. Bu kuralı çiğneyenler oy kullanamayacak" diye konuştu.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Başkonsolos, 27 Nisan'da bailayıp 9 Mayıs'ta sona erecek seçimlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sandıklarda görev alacak memurlar ve görevlilere gerekli eğitimlerin verildiğini de anımsatan Tunçer, "Oy kullanırken fotoğraf çekmek de yasak kapsamında. Dileğimiz seçmenlerimizin huzurlu bir şekilde oylarını kullanarak demokratik temayülleri sandığa yansıtmalarıdır" dedi.
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Kural çiğneyene sandık kapalı
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