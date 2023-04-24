Kural çiğneyene sandık kapalı

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, yaklaşan seçim öncesi Yükesek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim yasaklarına ilişkin açıklama yaptı. Tunçer, "Seçmenlerin, altı oklu bir şapka, rozet, üç hilalli bir tişört veya herhangi bir siyasi partinin renklerini ve o siyasi partiyi anımsatan bir işaretle sandıkta oy kullanması yasak. Bu kuralı çiğneyenler oy kullanamayacak" diye konuştu.Başkonsolos, 27 Nisan'da bailayıp 9 Mayıs'ta sona erecek seçimlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sandıklarda görev alacak memurlar ve görevlilere gerekli eğitimlerin verildiğini de anımsatan Tunçer, "Oy kullanırken fotoğraf çekmek de yasak kapsamında. Dileğimiz seçmenlerimizin huzurlu bir şekilde oylarını kullanarak demokratik temayülleri sandığa yansıtmalarıdır" dedi.