Bu neyin korkusu

Hamburg'daişlenen tek cinayet olan Süleyman Taşköprü'nün katledilmesi olayının aydınlatılması ve şehirdeki ırkçı yapılanmaların deşifre edilmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gündeme geldi. Sol Parti'nin teklifine, Yeşiller Partisi de sıcak baktı. Ancak koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller'e baskı yapmaya başladı ve destek verilmemesini istedi.PartisininSPD baskısıyla bir anda çark etmesine Hamburg Yeşiller Partisi İçişleri ve Bilim Komisyonu üyesi ve bilim siyaseti sözcüsü Miriam Block (33) tepki gösterdi. Partisinin aleyhte tutumuna rağmen vicdanen bu kararı kabul etmediğini belirten Block, komisyon kurulması lehinde oy kullanacağını bildirdi. Block sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını duyurdu.Hamburg'dakiNeo-Nazi ağının çökertilmediğini ve devletin NSU skandalı kapsamındaki hatalarının aydınlatılmadığını belirten Block, "Ama NSU'nun aydınlatılması tüm insanların güvenliği için önemli. Yeşiller olarak biz de uzun süredir araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Sol Parti, kalan yasama dönemi içinde önce NSU kompleksinin çözülmesini istiyor. Bu da gayet mantıklı. Ama SPD buna karşı çıkıyor" diye konuştu.Hamburg'unNSU'nun cinayet işleyip araştırma komisyonu kurulmayan tek eyalet olduğuna dikkat çeken Block, "Bir demokraside görev potansiyel ve gerçek hataları ele almaktır. Milletvekili olarak tüm insanların kendisini güvende hissetmesi ve hataları ele almak görevimdir. Bu nedenle Sol Parti'nin teklifini reddetmeyi vicdanımla bağdaştıramıyorum. Silinen dosyalar, tanık sorgulamayı gerektiriyor" dedi.Yapılan oylamada Yeşiller Partisi SPD'ye boyun eğerek, Sol Parti'nin önergesini reddetti. Ancak Block sözünü tuttu ve tek milletvekili olarak araştırma komisyonu kurulması lehine oy kullandı. Partisini kızdıran Block'a NSU'yu aydınlatmak istemesi pahalıya mal oldu. Yeşiller, Block'u tüm görevlerinden uzaklaştırdı. NSU, Almanya'da 2000-2006 yılları arasında 8'i Türk, biri polis toplam 10 kişiyi katletmişti.IrkçıNeo-Nazi terör örgütü NSU'nun bilinen üçüncü kurbanı Süleyman Taşköprü oldu. Henüz 31 yaşında olan Taşköprü 27 Haziran 2001 tarihinde babasının sahibi olduğu işyerinde iki ayrı silahtan çıkan üç kurşunla yaşamını yitirdi. NSU'nun cinayet işlediği bütün eyaletlerde meclis araştırma komisyonları kurulurken, sadece Hamburg'da komisyon kurulmadı. Hem Hamburg'da hem de federal hükümette koalisyonun büyük ortağı olan SPD'nin bu tutumu, seçmenlerini de kızdırdı.