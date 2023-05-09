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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Müşahitlere PKK saldırısı

Yalçın ÇAKIR
Müşahitlere PKK saldırısı

Amsterdam’da oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, PKK yandaşları Cumhur İttifakı’nın sandık müşahitlerine saldırdı. Polis, gruba cop ve köpeklerle müdahale etti

ALANDA TOPLANDILAR
Hollanda'da seçimin son günü PKK yandaşları ile Yeşil Sol Partili müşahitler, Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırdı. Saat 21.00'de sandıkların kapanmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan PKK yandaşları önce sözlü sataşmada bulundu, ardından fiziki saldırıya geçti.




SLOGANLAR ATILDI
ÖRGÜT elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan saldırganlara özel güvenlik müdahalede bulundu. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine polis devreye girdi. Polis, saldırganları cop ve köpeklerle durdurdu. Yaralanan müşahitler ise olay yerindeki sağlık görevlilerince tedavi edildi. Daha önce de muhabirimiz Fatih Özyar aynı grubun saldırısına uğramıştı.
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Müşahitlere PKK saldırısı
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