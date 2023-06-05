Yine Özdemir yine skandal

Yıllar önce milletvekili olarak yaptığı uçuşlardan elde ettiği milleri özel uçuşlarda kullandığı ve bir lobiciden uygun faizli kredi aldığı ortaya çıkan Cem Özdemir yine gündem oldu. Özdemir'in eşi Pia Castro'nun, Özdemir'in parti arkadaşı olan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un bakanlığından sunuculuk karşılığında üç kez para almasına rağmen, ödenen para "devlet sırrı" ilan edildi.Dönemin Yeşiller İç Politika Sözcüsü Özdemir, ünlü lobici Moritz Hunzinger'den uygun faizle 80 bin Mark kredi aldığı ve milletvekili olarak yaptığı uçuşlardaki bonus millerini ailesi için kullandığı ortaya çıkınca 2002'de görevlerinden istifa etmişti. Özdemir, 2002'de tekrar milletvekili seçilmesine rağmen mazbatasını almamış ve siyasetten uzak durmuştu.Bild Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in "Pleiteticker" isimli sitesinin haberine göre hükümet, Özdemir'in eşi Castro'ya ödenen paranın öğrenilmemesi için "gizlilik kararı" aldı. 11-12 Mayıs 2023'teki bir programın sunuculuğunu yapan Castro'nun, Yeşiller'in yönetimindeki iki, SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas altında ise bir görev için para aldığı öğrenildi.Özdemir'in 27 Aralık 2001'de eşi Castro ile Berlin'den Business Class'ta Paris'e uçtuğu, annesi Nihal ile babası Abdullah'ın ise bu miller sayesinde Stuttgart'tan Berlin'e gidiş-dönüş bileti aldığı ortaya çıkmıştı.Castro, 22 Mart'ta Berlin'de "Semana de Unidas 2022" programının sunuculuğunu üstlendi. Bir kadın derneği olan Unidas, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un himayesi altında olan bir kuruluş. Unidas ile, Baerbock'un feminist politikasının Güney Amerika'da kabul ettirilmesi hedefleniyor. Castro, aynı zamanda yine devlete ait olan Deutsche Welle'de çalışıyor.Özdemir'in eşi Pia Castro'nun çalıştığı Deutsche Welle, hükümetin Yeşiller Partili Kültür ve Medya Sorumlusu Claudia Roth'a bağlı.Deutsche Welle ise hükümetin Yeşiller Partili Kültür ve Medya Sorumlusu Claudia Roth'a bağlı. Roth ise yine, Özdemir'in arkadaşı. Yeşiller Partisi, Castro'ya ödenen parayı açıklamak yerine devlet sırrı ilan etmeyi tercih edince, gözler bir kez daha Cem Özdemir'e çevrildi. 2002 yılındaki mil skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Özdemir, konuyla ilgili açıklama yapmadı. FRANKFURT