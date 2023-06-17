Soygunda suç ortakları vardı

Almanya'nın Bad Canstatt kentinde geçen yıl ekim ayında çalıştığı para nakil şirketinden 1.25 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve üç ay sonra teslim olan Mirnesa S. (43) hakkında iddianame hazırlandı. Prosegur adlı para nakil şirketinden toplaması gereken tüm parayı çantaya doldurup kaçan Mirnesa'nın iki suç ortağı daha olduğu ortaya çıktı.İddianamede29 yaşındaki bir kişinin Mirnesa'yı soygun sırasında otomobilde beklediği kaydedildi, soygun sonrası yakalanamadığı aktarıldı. 45 yaşındaki başka bir erkeğin ise soygunu hazırlayan kişi olduğu ifade edildi. 21 Mayıs 2021 günü Bremen'de çalıştığı para nakil şirketinden 8.2 milyon euroyu çalan Yasemin Gündoğan'dan ise ses yok.