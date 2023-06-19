19 yaşındaki gence 30 kurşun sıktılar

Bielefeld kenti yakınlarındaki Bad Salzuflen'de ehliyet sınavının ilk aşamasını geçen, direksiyon sınavını beklerken babasının otomobili ile tura çıkan Bilal G., polisin 30 kurşununa hedef oldu. Vücuduna altı kurşun isabet eden Bilal, Hannvover'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayat mücadelesi vermeye başladı.Ehliyetsiz araç kullanırken polis çevirmesini görünce kaçmaya başlayan Bilal'in çıkmaz sokağa girdiği, sokaktan dönüş yapıp polislere doğru ilerlerken 13 polisin altısı tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu ifade edildi. Kurşunlardan birinin Bilal'in omuriliğine zarar verdiği ve yüksek ihtimalle felçli kalacağı doktorlar tarafından dile getirildi.Baba Taieb G., oğlunu olaydan 30 saat sonra görmesine izin verildiğini ifade etti ve "Oğlum okuluna giden, futbol oynayan bir çocuktu. Sanki banka soymuş gibi onu vurdular. Yasak bir şey yaptığını bildiği için çok korkmuş olmalı" dedi. Savcı ise polislerin olay sırasında vücut kameralarının kapalı olduğunu, olayı soruşturduklarını açıkladı.BABA Taieb G.'nin yoğun bakımdaki oğlunun başında dua etmesi, Hagen kentinde 17 Şubat 2008 günü polistin döverek komaya soktuğu Adem Özdamar'ın (26) babası Dursun Özdamar'ı hatırlattı. Dursun Özdamar, oğlunun başında günlerce dua etmişti.OLAY sonrası sürekli orantısız güç kullanması ile gündeme gelen polisin, Bilal G.'ye kurşun yağdırmak yerine kaçmaya çalıştığı otomobilin lastiklerinin hedef alınabileceği ifade edildi. Bu şekilde durdurulacak olan gencin gözaltına alınabileceği de tepkiler arasında yer aldı.