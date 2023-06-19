Erdal kardeşlerden gururlandıran imza

uisburgkentinde yaşayan 18 yaşındaki İzzet Erdal, Mainz takımı ile sezonu şampiyon tamamladı ve Bundesliga takımlarından Hoffenheim'a transfer oldu. 15 yaşındaki Emir Malik ise bir diğer Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ın altyapısına dahil oldu. İzzet stoper olarak iyi bir sezonu geride bırakırken, aynı zamanda Türkiye genç milli takımlarında da forma giymeye başladı. Orta saha sağ kanat oyuncusu Emir Malik, Mönchengladbach'ın U 17 takımında başarı hedefliyor. Çocukları ile gurur duyan anne Yeliz ve baba Ersin Erdal, "Bize en güzel hediyeyi başarıları ile verdiler" dedi. Ersin Erdal, "Daha da güzel hediye A Milli Futbol Takımımızın formasını giymeleri olur" dedi.