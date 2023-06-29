Aşiret bağı ortaya çıktı

Bremen kentinde iki yıl önce çalıştığı para nakil firmasından 8 milyon euro çalıp kaybolan Yasemin Gündoğan (30) ile ilgili yeni iddia gündeme geldi. rbb24 televizyon kanalı, Gündoğan'ın izini sürdüklerini, İzmir civarında olduğunu ve Miri aşiretiyle bağlantısının bulunduğunu iddia etti. Kanal, Gündoğan ile dolaylı temasa geçtiklerini, ancak konuşamadıklarını belirtti.Gündoğan'ın soygunu gerçekleştirdiği günden bu yana bir çete ile işbirliği içerisinde olduğu iddia edilmişti. rbb24, Lübnan kökenli aşiretin Türkiye üzerinden çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya'daki yaşlıları dolandırdığına dikkat çekti. Kanal, aşiret reisi İbrahim Miri'nin soygun, uyuşturucu ticareti ve çete suçlarından sicilinin kabarık olduğunu yazdı. BREMEN