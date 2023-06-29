Karsu deprem bölgesinde

Depremin gerçekleştiği günden bu yana depremzedelere destek için çırpınan sanatçı Karsu Dönmez, turne arasında memleketi Hatay'ın Karsu köyüne gitti. Hollandalı nişanlısı ile birlikte bayramda akrabalarıyla buluşan, kurban kesen Karsu, komşularına geçmiş olsun dileklerini sundu. Karsu, desteğini deprem bölgesinden de sürdürdü. Üzerine iş yeleği giyip eline çivi makinası alan Karsu, depremzedelere ahşap konut yapan Yuva adlı projede çalıştı. Doğaya duyarlı ve yerel istihdamla üretilen yaşam alanları oluşturan projeye destek istedi. Karsu'nun 'Evimdeyim' yazıp kırık kalp emojisi koyduğu paylaşımına yüzbinlerce kişi ifade bıraktı.