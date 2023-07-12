Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı

İsveç'tekutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler henüz dinmemişken, benzer bir provokasyon girişimi de Almanya'da yaşandı. Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Maulbronn'daki DİTİB Mimar Sinan Camisi'ne seyir halindeki bir araçtan Kuran-ı Kerim tutuşturularak atıldı.Çirkin saldırı ve kışkırtma, cumartesi gecesi yaşandı. Araçla caminin önüne gelen saldırganlar, tutuşturdukları Kuranı Kerim'i seyir halindeyken atıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yakılan Kuran-ı Kerim'i sabah namazına gelen cemaat buldu. Cemaat, durumu cami derneği yöneticilerine bildirdi.CAMİ Derneği Başkanı Osman Adıbelli, saldırıdan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek, "Saldırı sonrası kamera kayıtları ve yakılan Kuran-ı Kerim ile polise ihbarda bulunduk. Kutsal kitabımıza yapılan bu iğrenç saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını temenni ediyoruz" dedi.