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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı

Fatih YILMAZ
İbrahim TAŞ
Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı

İsveç’te uzun süredir devam eden Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu Almanya’da da başladı. Caminin önüne hareket eden araçtan yakılan Kuran atıldı

PROVOKASYONUN YENI ADRESI ALMANYA
İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler henüz dinmemişken, benzer bir provokasyon girişimi de Almanya'da yaşandı. Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Maulbronn'daki DİTİB Mimar Sinan Camisi'ne seyir halindeki bir araçtan Kuran-ı Kerim tutuşturularak atıldı.




ARAÇTAN ATIP KAÇTILAR
Çirkin saldırı ve kışkırtma, cumartesi gecesi yaşandı. Araçla caminin önüne gelen saldırganlar, tutuşturdukları Kuranı Kerim'i seyir halindeyken atıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yakılan Kuran-ı Kerim'i sabah namazına gelen cemaat buldu. Cemaat, durumu cami derneği yöneticilerine bildirdi.



CEMAAT ENDİŞE İÇERİSİNDE
CAMİ Derneği Başkanı Osman Adıbelli, saldırıdan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek, "Saldırı sonrası kamera kayıtları ve yakılan Kuran-ı Kerim ile polise ihbarda bulunduk. Kutsal kitabımıza yapılan bu iğrenç saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını temenni ediyoruz" dedi.
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Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı
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