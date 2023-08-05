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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Hanau’da kundakçı dehşeti sürüyor: Bizi de yakarlar diye korkuyoruz

KADİR İNCE
Hanau’da kundakçı dehşeti sürüyor: Bizi de yakarlar diye korkuyoruz

Hanau’da nisan ayında bir Türk ailenin aracının ateşe verilmesiyle başlayan kundaklama olayları devam ediyor. Toplam 4 ayrı eylemde 7 otomobil kundaklanırken, bölge halkı korku içinde

İlk kundaklama olayı 16 Nisan'da saat 02.30'da gerçekleşti. Hanau yakınlarındaki Grossauheim'da yaşayan Yıldırım ailesinin aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Polis, aracın sağ arka tekerleğinin ateşe verilmek suretiyle yakıldığını belirledi. İkinci olay ise 20 Mayıs'ta yine 02.30'da meydana geldi. Tekrar Yıldırım ailesinin aracını hedef alan kundakçılar yakalanamadı.




EVİN YAKININDA
11 HAZİRAN'DA ise bu kez Türk ailenin evine 200 metre uzaklıkta üç otomobil yakıldı. Kundakçıların araçları bırakıp ev kundaklamaya başlamasından endişe eden aile, son şokunu 28 Temmuz'da yaşadı. Yine aileye sadece 200 metre mesafede üç otomobil daha kundaklandı. Kaldıkları eve geçtiğimiz ekim ayında taşıdıklarını ve kimseyle bir düşmanlıklarının olmadığını belirten Gülhan Yıldırım (42), "Korkuyoruz" dedi.

UYUYAMIYORUZ
Yıldırım, "Üç çocuk annesiyim. Olaylardan sonra uyuyamaz hale geldik. Polis veya itfaiye sireni duyunca irkiliyorum. İkinci kez evimizin önünde arabamızı yakanlar, bizi de yakar korkusuyla yaşıyoruz. Evimiz hemzemin geçidine yakın. Güvenlik kamerası doğrudan bizim evi gösteriyor. Polis, kameranın kayıt değil, sadece canlı yayın yaptığını söyledi" diye konuştu. Hukuki işlemleri sürdüren aile henüz bir sonuç alamadı.
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Hanau’da kundakçı dehşeti sürüyor: Bizi de yakarlar diye korkuyoruz
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