Konteynerde eğitim pes dedirtti

Güçlü ekonomisi ile övünen Almanya'da son dönemde alışılmadık gelişmeler yaşanıyor. Pandemi, savaş ve enerji krizinin neden olduğu ekonomik çöküntü, okulları da vurdu. Tatilin sona erip yeni öğretim yılının başladığı şu günlerde, çocuklar bina beklerken konteyner sınıflarda öğrenim göreceklerini öğrendi. Türklerin yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde konteyner sınıf sayısı katlandı.DUİSBURG'DA 2021'den bu yana 37 okulda 147 mobil sınıf inşa edildi. Bu öğretim yılında sayıya 19 sınıf daha eklendi. Dortmund'da 27 okulda 120 mobil sınıf oluşturuldu. Bochum 11, Bielefeld 59 konteyner sınıfı devreye soktu. Gelecek yıllarda sayının katlanması öngörüldü. Öğrenci sayısının artması, tam gün okul sisteminin yaygınlaşması, konteyner sınıf artışına en büyük neden olarak gösterildi. KÖLN